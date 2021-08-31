الأحزاب اليمنية: كسر الميليشيات عسكرياً الخطوة الأولى للسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

دعا التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، كافة التكوينات الوطنية إلى إدراك حقيقة وحجم الخطر «الحوثي» المستهدف للجميع بلا استثناء، معبراً عن إدانته للعمل الغادر والجبان، الذي طال قاعدة «العند» الجوية، وذهب ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وقال التحالف الوطني للأحزاب، في بيان: «يأتي هذا الفعل الإجرامي في وقت تشهد فيه جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة ترحيباً ومصداقية من طرف الحكومة الشرعية، وهو ما يؤكد أن الجماعة الحوثية هي الطرف الذي لا يؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب، وإن كل ما تقوم به تلك الجماعة الإرهابية من تصعيد في الجبهات كافة إنما هدفه الواضح والمكشوف هو مدّ نفوذ إيران في المنطقة».

وحذر التحالف الوطني، من المخاطر المحدقة جراء ارتفاع وتيرة الهجوم «الحوثي» في مختلف جبهات القتال، مطالباً قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بتوفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في جميع الجبهات والتحرك بجدية لمواجهة الهجمات «الحوثية» وكسرهم عسكرياً وهزيمتهم باعتبار ذلك يمثل الخطوة الأولى للسلام.

وشدد التحالف الوطني، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والأمني والسياسي، وفقاً لما نصت عليه بنوده بصورة عاجلة دونما تأخير وعودة الحكومة ومجلس النواب وكافة المؤسسات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه جميع القوى العسكرية المناهضة للتمرد «الحوثي» باتجاه المعركة وتوحيد جهود القوى السياسية، وتجاوز الخلافات فيما بينها من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي».

ودعا التحالف الوطني للأحزاب، الأمم المتحدة والمنظومة الدولية والمنظمات المعنية والمبعوث الأممي لليمن لاستيعاب طبيعة الحركة «الحوثية» ونهجها العنيف والمتطرف ودورها كأداة ضمن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وبأنها لا تؤمن بالسلام ولا تحرص عليه كما لن تقبل به أو تسعى إليه ما دامت تمتلك القوة العسكرية.

وطالب بضبط مسار التحركات الدولية والضغوط في سبيل تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.