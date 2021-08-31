أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "أردوغان وابن زايد بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين".

وأفادت بأنهما "تبادلا وجهات النظر حول المصالح المشترك وبعض القضايا الإقليمية والدولية".

يأتي هذا بعد أسبوع من استقبال الرئيس التركي وفدًا إماراتيًا برئاسة "طحنون" في العاصمة التركية اسطنبول.

