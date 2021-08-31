واشنطن تنهي عمليات الإجلاء من مطار كابل.. وهؤلاء آخر المغادرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان ليل الاثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة.

كما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أن القوات الأمريكية أكملت إجلاء عناصرها من أفغانستان.

وقال في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع “البنتاغون”: “الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، وعقب عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابل”.

وأضاف بأن الجنرال كريستوفر دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جوا، و وروس ويلسون القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في كابول كانا على متن اخر رحلة جوية مغادرة من مطار كابول

وأشار إلى أن “الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل”.

وكان مسؤولان أميركيان أكدا لوكالة “رويترز” أن القوات الأميركية أكملت إجلاء عناصرها من أفغانستان.

وقال المسؤولان: “الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من دخول البلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول عام 2001”.