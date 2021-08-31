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واشنطن: مطار كابل بلا خدمات مراقبة جوية

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الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في إخطار أمس الاثنين إن مطار حامد كرزاي الدولي في كابل لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية مع انتهاء الجيش الأمريكي من انسحابه من أفغانستان.

وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابل لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من أفغانستان.

وحثت إدارة الطيران في إخطارها، الطائرات التي تهبط في كابل أو تعمل في المجال الجوي الأفغاني على توخي "الحذر الشديد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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