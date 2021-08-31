شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعيد فرض قيود السفر على الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر الاتحاد الأوروبي رسميا أمس الاثنين، فرض قيود جديدة على السفر غير الضروري من الولايات المتحدة وسط تصاعد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، الأمر الذي يشكل ضربة لصناعة السياحة.

وصوتت أغلبية من السفراء لإعادة فرض القيود التي تم رفعها في شهر يونيو الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان من الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن التغيير سيشمل على الأرجح الأمريكيين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا.