90 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب إعصار «إيدا»

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعصار إيدا تسبب في تكبد الولايات المتحدة خسائر تقدر بـ 90 مليار دولار، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون أسرة.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن السلطات الأمريكية أجلت آلاف المواطنين بسبب إعصار إيدا، مشيرا إلى أن أمريكا رفعت حالة الطوارئ لمواجهة الإعصار.

وأشار إلى أن سرعة الإعصار تراوحت ما بين 25 إلى 240 كيلو مترا في الساعة، ما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تحذير المواطنين الأمريكيين بأهمية تنفيذ التعليمات حماية لأنفسهم.