الدفاعات السعودية تعترض وتتدمر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن التحالف العربي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأعلن التحالف العربي صباح اليوم اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح التحالف في بيان أن "كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الميليشيات العبثية".

ويوم أمس الأحد، أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة.

وأكد التحالف بقيادة السعودية "إحباط جميع محاولات جماعة الحوثي العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وتواصل ميليشا الحوثي محاولات استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها.