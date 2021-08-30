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عاجل.. محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع أردوغان العلاقات الثنائية

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محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية" وام" ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الإثنين، السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

 

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا و الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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