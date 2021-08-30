شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إعصار «إيدا» يضرب ولاية «لويزيانا».. وتوقعات بارتفاع حصيلة الضحايا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل إدواردز، إن ولايته شهدت تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بالإعصار إيدا، إلا أنه توقع ارتفاع حصيلة الوفيات بمرور الوقت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدواردز قوله “نعرف أن بعض المباني السكنية انهارت جزئيا في بعض المناطق خلال ذروة العاصفة، ولم يكن من الممكن الخروج للاستجابة لهذه الاتصالات”.

وتابع أن الضرر كان “كارثيا” وأن الولاية ستحتاج إلى عدة أشهر للتعافي من آثار الإعصار.

وفي ولاية نيوأورلينز، تم تحذير السكان ومطالبتهم بالبقاء في منازلهم نظرا لاشتعال الحرائق خارج نطاق السيطرة، في حين أصبح أكثر من مليون منزل وشركة بدون كهرباء بعد يوم من هبوب الإعصار إيدا كإعصار قوي.

وقد تم خفض مستوى إعصار “إيدا” إلى عاصفة استوائية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إلا أنه مازال يتسبب في حدوث موجات مد وجذر خطيرة، ورياح وفيضانات، أثناء تحركه إلى ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وضرب الإعصار ولاية لويزيانا المجاورة أمس، بوصفه عاصفة من الدرجة الرابعة، وبلغت سرعة الرياح 240 كيلومترا في الساعة، وتسبب أضرار واسعة النطاق.