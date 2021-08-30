شكرا لقرائتكم خبر عن بحث أمريكي: النسور والصقور قد تنقرض قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر بحث نشرته الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أن بعضا من النسور الأكثر هيبة والصقور الأسرع في العالم قد تنقرض قريبا.

وقال باحثون من جامعة ناشيونال أوتونوموس في المكسيك، التي تضم أكثر من 90 % من الأنواع المختلفة لهذا الطائر الجارح، وهو رابع أعلى عدد بعد إندونيسيا وكولومبيا والاكوادور ، إن ما يصل إلى 30 % من 557 نوعا من الجوارح على الكوكب " معرضة لخطر الانقراض".

وبحسب فريق البحث ، شهدت العقود الثلاثة الماضية تراجعا حادا في أعداد الكثير من الأنواع بسبب "فقد مواطن الطيور والتشرذم والتلوث والصراعات بين الإنسان والحياة البرية وتغييرات المناخ في العالم".

ومن بين أكثر الجوارح، التي تواجه خطر الانقراض، النسر الفلبيني ، وهو الأضخم في العالم.