شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. أمريكا تسجل ‏‎42 ألف إصابة ‏وبريطانيا 26 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏42,329‏ إصابة ‏جديدة و ‏‏‏231‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ ‏38,852,582 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏636,015‏ وفاة.‏

فيما سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.