شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. أمريكا تسجل 42 ألف إصابة وبريطانيا 26 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 42,329 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 38,852,582 ، فيما بلغ عدد الوفيات 636,015 وفاة.
فيما سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.