شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه جازان؛ في عمل إرهابي جبان.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.