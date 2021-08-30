مؤتمر دولي يدعو إلى محادثات مع طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصح رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، بإجراء محادثات مع طالبان.

وقال الدبلوماسي الألماني في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية «في الواقع عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يتعين التحدث إلى أولئك الذين ليسوا أصدقاء قبل كل شيء. يمكن تناول العشاء مع الأصدقاء، لكن يتعين التحدث مع الخصوم، ومع صعب المراس منهم، وكذلك مع المجرمين».

وقال إيشينجر «إن الوضع الحالي يمثل تحديا جيوستراتيجيا بشكل أساس، وأضاف «ماذا يريد المجتمع الدولي أن يفعل مع أفغانستان؟»، مضيفا «إن الغرب ليس وحده المهتم بضمان عدم إنشاء بؤرة إرهابية في أفغانستان، وقال «حتى الصين وروسيا والهند والدول المجاورة الأخرى لا يمكن ألا يكون لها اهتمام بهذا... لذلك، لدي أمل في أن المداولات التي ستبدأ اليوم في نيويورك لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تؤدي بالفعل إلى شيء ما، على عكس حالة سورية».

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وممثلو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا العظمى - التحدث عن منطقة أمنية محتملة للأمم المتحدة في كابول.