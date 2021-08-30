ضربة جوية أمريكية في كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابول لتفادي تهديد «وشيك» لمطار العاصمة من إرهابيي تنظيم داعش.

ونجحت طائرة مسيرة في إصابة سيارة تابعة للفرع المحلي للتنظيم الإرهابي، المعروف باسم تنظيم إمارة خراسان أو داعش - خراسان، وفقا لما ذكره الجيش الأمريكي.

وجاءت الضربة في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن من وجود وضع «خطير للغاية» في كابول في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب قواتها المتبقية من المطار.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه بسبب وقوع «انفجارات ثانوية كبيرة» بعد الضربة الجوية، فمن المفترض أن تكون هناك كمية كبيرة من المتفجرات داخل السيارة المستهدفة.

وقال الجيش الأمريكي في بادئ الأمر «إنه لا توجد مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين»، لكنه قال في وقت لاحق «إنه على علم بشأن تقارير حول سقوط قتلى مدنيين وإنه يحقق في الأمر».

وأضاف «نعلم أن هناك انفجارات كبيرة وقوية تالية نتجت عن تدمير السيارة، ما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المتفجرات كانت بداخلها وهو ما يكون قد تسببت في سقوط مزيد من الضحايا».