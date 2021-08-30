رسالة من السودان لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السودان، اليوم الاثنين، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا، وذلك في رسالة خطية إلى الخارجية الروسية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، في رسالة خطية بعث بها إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن المفاوضات الثلاثية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أن الرسالة استعرضت موقف السودان الساعي للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا من الوصول للاتفاق المنشود.

كما تناولت الرسالة تفعيل المقترح المقدم من السودان الذي أيدته مصر والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

و شدد السودان على ضرورة أن تسفر الجهود الدولية المبذولة حاليا عن إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها إتفاق شامل وعادل يراعي مصالح الدول الثلاث.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف حمدوك في مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، أن السودان يقدر جهود القيادات الجزائرية في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، متوقعاً أن يتم التوصل قريبا إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي.

وكانت إثيوبيا أعلنت، قبل أيام، أنها تنتظر دعوة من دولة الكونغو بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة.

وأواخر يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، بينما تعارض مصر والسودان الموقف الإثيوبي المتعنت في ذلك الملف.