شكرا لقرائتكم خبر عن 5 التزامات تحكم عمل الإعلامى وفقا لميثاق الشرف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن ميثاق الشرف الإعلامى عددا من الالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول، حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين على أن يتضمن ميثاق الشرف مدونة للسلوك المهنى والمبادئ تشمل على القواعد والأحكام الأتية:

- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

- كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الاجتزاء.

- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.

-التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.