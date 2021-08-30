شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط أكمل نجاتى نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

و يرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أكمل نجاتى المتحدث الرسمي باسم تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة

- القاء 4 كلمات داخل الجلسة

- استخدام 9 أدوات رقابية من بينهم تقديم دراسة مقدمة من التنسيقية عن تطوير المحليات ورقمنتها و تقديم مقترح لمراجعة سياسات وزارة التضامن نحو التمكين الاجتماعى و الاقتصادى لابناء نزلاء دور الايتام و تقديم دراسة لتفعيل دور النقابة العامة للتجاريين و تعديل القانون المنظم لها

- المشاركة في 23 زيارة

- المشاركة في 7 ندوات و فعاليات

- حضور 33 جلسة باللجان النوعية

- تقديم 8 طلبات خدمية تمت الموافقة على 6 منهم .