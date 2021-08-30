​أخبار التعليم| الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة وتعديل درجات طالب "الصفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الاثنين، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم جاءت كالتالي:

- بعد "صفر العربي".. تعديل درجة طالب بالثانوية لـ64 درجة.. ومصدر يكشف التفاصيل

- تنبيه مهم من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية والكتب

- صور.. تكريم عامل نظافة وثالث الجمهورية في الثانوية العامة بجامعة الفيوم

- "التعليم" تعلن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس

- المعاهد الصحية للقوات المسلحة.. تفاصيل التقدم لطلاب الثانوية العامة

- هل تمنح وزارة التعليم درجات رأفة في تظلمات طلاب الثانوية؟ طارق شوقي يجيب

- أناشد الطلاب بتلقي اللقاح.. تصريحات جديدة لرئيس الحكومة بشأن العام الدراسي الجديد

- محافظ جنوب سيناء: دعم مصروفات طلاب المدارس اليابانية بنسبة 50%

- محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 96.40%

- 10% ارتفاعًا في أسعار الكتب الخارجية هذا العام بسبب زيادة الورق

- طب 87% وهندسة 75%.. الأعلى للجامعات الخاصة يقر الحدود الدنيا للتنسيق

- كليات المرحلة الثانية| تعرف على المؤشرات المتوقعة لعلمي رياضة

- كليات المرحلة الثانية| تعرف على المؤشرات المتوقعة لطب بيطري وزراعة

- كليات المرحلة الثانية| أماكن فارغة لطلاب علمي رياضة في "هندسة" و"حاسبات"

- طلب برلماني بتخصيص منح دراسية مجانية لأبناء المناطق الحدودية بالجامعات

- لماذا حذرت نقابتا "الأطباء والأسنان" طلاب الثانوية من بعض الكليات؟