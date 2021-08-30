طالب "صفر اللغة العربية": واجهت صدمة كبيرة.. والوزير أنصفني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه الطالب يوسف محسن رجب عبدالفتاح بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بالفيوم، الذى حصل على صفر في اللغة العربية، ومجموع 64%، الشكر لكل الذين ساندوه في أزمته والذين وثقوا في وجهة نظره التي طرحها، مؤكدا أنه وجد مساندة كبيرة ممن أعرفهم أو ممن لم أعرفهم.

وقال يوسف في بث مباشر لـ"الخليج 365": "واجهت يوم النتيجة صدمة كبيرة ولكنني كنت حكيت لأهلي المشكلة يوم الامتحان ومن هنا تفهموا أن هناك مشكلة ما سيتم حلها بالطرق القانونية".

وأضاف يوسف: "سلمت ورقتين بابل شيت وليست ورقة واحدة بعد أن حرر محضرًا بتسليمه للورقتين من قبل المراقب في اللجنة، وذلك بعدما قام بشطب إجابة أحد الأسئلة وغيّر الإجابة، لكن الملاحظ رفض وطلب منه حل الإجابة الجديدة في ورقة أخرى مع عدم نقل باقي الأسئلة على أن يتم تسليم ورقتين البابل شيت خاصتين به بعد تدبيسهما معًا".

وأوضح يوسف أن وزير التربية والتعليم قرر مساعدته والوقوف بجواره بعدما اطلع على المحضر الرسمي الذي تم تحريره يوم الامتحان، وهو الذي حسم الموقف وأظهر أنني لا أدعي شيئا غير حقيقي.

وأكمل: ما حدث اليوم ليس تظلمًا بل هى شكوى لوزير التربية والتعليم والذي قرر فحص أوراقى وتبين صحة أقوالي، مشيرًا إلى أنه تقدم بتظلم فى مادة الأحياء ولم ينظر فيه حتى الآن.

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