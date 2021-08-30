اللاجئون كسلاح بين ليتوانيا وبيلاروس

ومنذ أسابيع لا تنعم قرية رودنينكاي، التي يقطنها حوالي 500 نسمة، بالهدوء الذي كانت تتسم به من قبل، حيث أثار مخيم اللاجئين هناك ضجة في البلدة، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وفي هذا المخيم استقبلت حكومة البلد المطل على بحر البلطيق، والمنتمي للاتحاد الأوروبي، أكثر من 700 مهاجر عبروا الحدود بشكل غير قانوني، من بيلاروس إلى ليتوانيا - الأمر الذي أثار استياء العديد من أبناء البلدة.
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