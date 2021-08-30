تعطل إنتاج 95% من النفط في خليج المكسيك بسبب إعصار “أيدا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

تسبب إعصار أيدا بتوقف إنتاج 1.272 مليون برميل يوميا من النفط و2087 قدما مكعبا من الغاز على الجانب الأمريكي من خليج المكسيك، وفقا لما أعلنه مكتب سلامة وحماية البيئة الأمريكي.

وتوقف الانتاج في أعقاب عمليات إخلاء 288 منصة للنفط والغاز بسبب الإعصار.

والإنتاج المعلق يعادل 95 بالمئة من إنتاج الخام النفطي و94 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق اليوم صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار إعلان ولاية لويزيانا منطقة كوارث بعد أن ضربها إعصار “إيدا” وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض يوم الاثنين: “المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة”.

واجتاح “إيدا” ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك أمس الأحد، حيث قطع الكهرباء عن مئات الآلاف.