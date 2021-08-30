ارتفاع أسعار الغاز في بورصات أوروبا إلى مستوى قياسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت أسعار الغاز في سوق العقود الآجلة الأوروبية 600 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة في تاريخ التداول.

وبحسب بيانات التداول فإنه اعتبارا من 17:38 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر إلى 600 دولار لكل ألف متر مكعب، وهذا السعر في الوقت الحالي هو الأعلى خلال جلسة تداول يوم الاثنين​​​. في الوقت نفسه، تقلب السعر خلال اليوم وانخفض إلى 588 دولارا.

والأسبوع الماضي ذكرت ماريا تسيغانكوفا من شركة Refinitif لتحليل معطيات الأسواق المالية، في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن من بين عوامل ارتفاع أسعار الغاز المستوى المنخفض من احتياطي الغاز في خزانات شمال شرق أوروبا والضبابية السائدة حول إطلاق مشروع “السيل الشمالي – 2” لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.