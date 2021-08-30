إصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة مع بدء فعاليات “الإرباك الليلي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

بدأت فعاليات الإرباك الليلي مساء يوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي في منطقتي ملكة شرق غزة، وخزاعة شرقي خانيونس جنوب القطاع.

ووصل عشرات الشبان إلى المناطق القريبة من السياج الفاصل، شرقي غزة وخانيونس، وقاموا بإشعال الإطارات المطاطية، فيما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في القدم شرق خانيونس، كما أصيب عدد من المسعفين الفلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قنابل الغاز بشكل مباشر شرق مدينة غزة.

وبدأت يوم السبت الماضي فعاليات “الإرباك الليلي” على الحدود الشرقية لقطاع غزة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي.

ويعتبر “الإرباك الليلي” ضمن الأدوات الشعبية للاحتجاج على استمرار حصار غزة ويلقي فيه الشبان الفلسطينيون قنابل صوتية قرب السياج الأمني ويشغلون مكبرات الصوت بأغان وطنية.

وفي السياق ذاته، هدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائييل “أفيف كوخافي”، بحسب ما نشره موقع “0404” العبرية، أنّ الوضع مع حماس في غزة متوتر جداً”.

وشدد، أنّ “الاضطراب والعنف على حدود غزة سيؤديان إلى رد أو عملية قاسية”