فيديو.. حريق ضخم في برج سكني ارتفاعه 20 طابقا بإيطاليا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تحول برج سكني في مدينة ميلانو الإيطالية إلى عمود من اللهب، جراء اندلاع حريق ضخم، حيث تم رصد أعمدة الدخان وهي تتصاعد من أعلى البرج ومن كل جوانبه.

نشرت الصفحة الرسمية لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض جوانب الحريق المشتغل في برج يصل ارتفاعه إلى 20 طابقا.

وتظهر مشاهد جوية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف وهي تتصاعد من أعلى البرج ومن جوانبه، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق.

وذكرت “دويتشه فيله” أن رجال الإطفاء، الذين كانوا يعملون على إطفاء البرج أكدوا أن الحريق امتد إلى جميع طوابقه، لكنهم أكدوا أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة أو إصابات خطيرة جراء الحادث.

وتابعت: “فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه”.