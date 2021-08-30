إيران تهدد برد مزدوج ضد أي تعرّض لسفينتها المتجهة إلى لبنان

وشدد عموئي على أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة"، وأن "أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد مزدوج من قبل إيران ولبنان".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في وقت سابق اليوم الإثنين أن إرسال النفط الإيراني إلى لبنان "هو قرار سيادي"، مشيرة إلى أن "واشنطن ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول".



وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية، محذرا من اعتراض السفينة.

وقال: "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضا لبنانية".