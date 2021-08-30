طقس الامارات.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند 18:17 والمد الثاني عند **:** والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:51 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 13:49 والمد الثاني عند الساعة 06:28 والجزر الاول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 31 75 10

دبي 44 33 75 15

الشارقة 44 28 60 15

عجمان 43 30 70 20

أم القيوين 44 31 65 15

رأس الخيمة 43 32 80 30

الفجيرة 34 31 85 60

العين 44 31 55 10

ليوا 44 31 50 20

الرويس 42 29 70 30

السلع 42 30 75 25

دلما 41 35 80 45

طنب الكبرى 42 33 75 40

طنب الصغرى 42 33 75 40

أبو موسى 42 33 85 35