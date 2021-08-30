قمة فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة

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وأعرب أشتية، لدى رئاسته الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، عن التطلع إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين.
وأكد أشتية أن ذلك يجب أن يتم «من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين».
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