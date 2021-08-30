مليون أسرة بلا كهرباء في أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي شخص واحد على الأقل حتفه وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ضرب فيه إعصار «إيدا» جنوب البلاد. وكانت ولاية لويزيانا، حيث وصل إعصار «إيدا» إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة في منتصف النهار، الأكثر تضررا، بحسبما ذكره موقع «باور أوتيدج يو إس» على الإنترنت. وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة.



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