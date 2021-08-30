شكرا لقرائتكم خبر الإخوان يلجؤون للمراوغة والخداع لاختراق أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن تنظيمات جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد استراتيجية تقوم على السرية والمراوغة والخداع في تنفيذ أنشطتها في أوروبا، وأشارت إلى أن هذه الأساليب تصعب على أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية من الكشف عن الواجهات التي تستغلها هذه التنظيمات.

ولفتت إلى أن حركات الإسلام السياسي تركز على تطوير مصالحها الاقتصادية والمالية، التي تعد أحد الركائز الرئيسة لاستراتيجية الإخوان المسلمين لمقاومة الضغوط الأمنية واستنفاد الدول والحكومات من خلال السعي إلى حرب اقتصادية.

وأضافت «مع مرور الوقت، قوبلت هذه الاستراتيجية بتصميم مستمر من قبل أوروبا، وهو النهج الذي أدى في الوقت المناسب إلى اتخاذ إجراءات سياسية وتشريعية بهدف تدمير الإمبراطورية المالية لجماعة الإخوان المسلمين. لكن من ناحية أخرى، هناك اعتبارات عديدة تعيق الجهود الأوروبية لتحييد تنظيم الإخوان».

وأوضحت أن الدول الأوروبية لن تميز بعد اتخاذ قرارات بين الإخوان المسلمين والحركات “الجهادية” الأخرى. وتشير التقديرات إلى إساءة استخدام الإخوان للشبكات المالية والاقتصادية في أوروبا وتتخذ من أنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية جمع الزكاة والتبرعات والصدقات التحويلات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات واجهة لتمويل أنشطتها.

يذكر أن جميع هذه المنظمات المتطرفة لديها هياكل أساسية مالية مماثلة. ولمعالجة هذه المسألة، يلزم بذل جهد متجدد على جميع المستويات، بما في ذلك التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المسألة. وينبغي كذلك أن تكون المؤسسات الرسمية في أوروبا التي تراقب التبرعات في حالة تأهب. كذلك تشديد الجزاءات الدولية المفروضة على المنظمات والمنظمات الإرهابية التي تمول الإرهاب. وأيضا تطوير آليات لتيسير تبادل المعلومات بشكل أفضل بين البلدان الأوروبية.

كيف تواجه أوروبا تنظيم الإخوان؟

