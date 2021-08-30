كوريا الشمالية تعيد تشغيل مفاعل نووي مثير للجدل

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وقال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطورات في كوريا الشمالية منذ سبتمبر من عام 2020، «ليس هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل منذ مطلع ديسمبر من عام 2018، وحتى مطلع شهر يوليو من عام 2021».
وذكر التقرير «إنه منذ مطلع يوليو من عام 2021، ظهرت مؤشرات، تتضمن تصريف مياه التبريد، بما يتفق مع تشغيل المفاعل».
من ناحية أخرى، أكدت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية، أنها تراقب بشكل مستمر أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، ولكن المتحدثة باسم وزارة التوحيد «لي جونج جو»، رفضت تأكيد صحة نبأ قيام كوريا الشمالية بإعادة تشغيل مفاعلها النووي لإنتاج البلوتونيوم في مجمعها النووي بمنطقة «يونج بيون».
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