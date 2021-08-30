شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: ميلشيا الحوثي أصدرت أوامر سرية بإعدام نساء يمنيات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن أوامر إعدام سرية تلاحق نساء يمنيات على خلفية آرائهن وأنشطتهن السياسية.
وأكد أن أوامر الإعدام بحق المناهضين لانقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة، يعد استنساخاً لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه بالقوة.
وأشار إلى أن أوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيات الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداداً لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي.
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