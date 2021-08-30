رصد سلالة متحوّرة جديدة من كورونا في جنوب أفريقيا

30 أغسطس , 2021
رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تحتوي على عدّة تحوّرات، إلا أنّهم لم يحدّدوا بعد إذا ما كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوّقاً على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.
ووفقاً لبحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد فالسلالة الجديدة، والمعروفة باسم (سي.1.2) رُصدت للمرة الأولى في مايو/ أيار وانتشرت الآن إلى أغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.
وتحتوي تلك السلالة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة، لكنها ظهرت بمزيج مختلف ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.
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