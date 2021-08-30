انت الان تتابع خبر عمليات البصرة تقبض على عدد من المطلوبين وتضبط اسلحة مخالفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين في قضايا جنائبة مختلفة وضبط اسلحة مخالفة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القوات الأمنية من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على ١٠ مطلوبين أثنين منهم بتجارة المواد المخدرة وأخر وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي".
واضافت ان "القوة المنفذة لواجب اليوم تمكنت من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ٦ وقاذفةRBG7 بالإضافة إلى مجموعة من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وذلك في مناطق شمال وجنوب محافظة البصرة".
واشارت القيادة الى ان "سيطرة الشهيد قيس "البوابة" تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يحملان مواد مخدرة وبالجرم المشهود تم إحالتهم إلى القضاء".
واضافت ان "القوة المنفذة لواجب اليوم تمكنت من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ٦ وقاذفةRBG7 بالإضافة إلى مجموعة من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وذلك في مناطق شمال وجنوب محافظة البصرة".
واشارت القيادة الى ان "سيطرة الشهيد قيس "البوابة" تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يحملان مواد مخدرة وبالجرم المشهود تم إحالتهم إلى القضاء".