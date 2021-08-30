مجلس الأمن يمدد مهمة 'اليونيفيل' في لبنان

ومن خلال القرار 2591، طلب مجلس الأمن لأول مرة، من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمساعدات غذائية ووقود وأدوية، اضافة الى ودعم لوجستي لمدة ستة اشهر.

وفي 29 أغسطس/ آب 2020، جدّد مجلس الأمن الدولي، أيضا، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عددها.



وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار.

ونصّ القرار على أنّه "إقرارا منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإنّ المجلس "يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا".

