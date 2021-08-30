شكرا لقرائتكم التحالف الدولي: سنواصل قتال داعش بعد هجوم كابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد هجوم داعش على مطار كابل ومقتل نحو 170 قتيلاً بينهم 13 أميركياً، أصدر التحالف الدولي لمحاربة التنظيم بيانًا تعهد فيه بالعمل للقضاء عليه والتركيز بشكل خاص على فرعه في أفغانستان.

وأفاد التحالف الدولي في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، بأنه سيستفيد من جميع عناصر القوة الوطنية العسكرية والمخابراتية بالإضافة إلى الدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون لضمان هزيمة التنظيم الإرهابي.

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وكان الهجوم قد وقع وسط حشد كثيف خارج مطار كابل، الخميس الماضي، والتي تجمعت عند بوابات المطار بهدف الفرار من أفغانستان، وتلاه إطلاق نار كثيف.

يشار إلى أن داعش أعلن اليوم الاثنين المسؤولية عن هجوم صاروخي استهدف مطار كابل صباحاً.

وقال التنظيم الإرهابي "عبر موقع ناشر نيوز التابع له على تليغرام: "استهدف جنود الخلافة مطار كابل الدولي، بستة صواريخ كاتيوشا"، مدعيا أن "الإصابات كانت محققة"، وفق تعبيره.

من انفجاري مطار كابل

الساعات الأخيرة

يشار إلى أن الولايات المتحدة تسابق الوقت خلال هذه الساعات الأخيرة من أجل استكمال انسحابها قبيل موعد 31 أغسطس، الذي وضعته بشكل نهائي لاختتام 20 سنة من التواجد في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نبه أمس الأحد من أن هذه الساعات الأخيرة تعتبر الأخطر في مهمة القوات الأميركية على الأراضي الأفغانية، وسط تصاعد خطر التهديدات الأمنية وتنامي احتمال تنفيذ داعش بولاية خاراسان هجمات جديدة، بعد الهجوم الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 170 أفغانيا و13 جنديا أميركيا يوم الخميس الماضي، بمحيط المطار أيضا.