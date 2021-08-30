بينهم 5 آلاف أمريكي.. «البنتاجون» يعلن إجلاء أكثر من 122 ألفاً من أفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، عن إجلاء أكثر من 122 ألفاً بينهم 5400 أمريكي من أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم،: "أننا نعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس لمغادرة أفغانستان".

وأشار كيربي إلى "أننا نأخذ التقارير التي تحدثت عن ضحايا مدنيين في الغارة الأمريكية على كابول أمس الأحد على محمل الجد، ونحقق في وقوع ضحايا مدنيين جراء غاراتنا".

وشدد المتحدث على أن "لا أحد يريد سقوط أبرياء"، مضيفاً: "إذا كان لنا دوراً في مقتل أي مدني جراء عملياتنا فسنعلن عن ذلك".

وقال كيربي: "لم يكن هناك أي أضرار جراء الصواريخ الثلاثة التي سقطت في كابل، والصاروخ الرابع الذي سقط في المطار لم يؤثر على مهمة الإجلاء من أفغانستان"، معلنا "أننا سنواصل الرد على التهديدات في أفغانستان بشكل سريع وقوي".

وأضاف: "العمليات في أفغانستان ستنتهي قريبا لكن جهودنا مستمرة لدعم الإغاثة الإنسانية، وعلى الرغم من أن المهمة خطير، لدينا القدرة لمواصلة عملياتنا مع استمرار سحب قواتنا"، مشيراً إلى "أننا لا نتوقع دوراً عسكرياً الآن في أفغانستان".

وأعلن المتحدث باسم البنتاجون أنه "لدى القوات الموجودة في أفغانستان تعليمات بالرد على أي تهديد، معتبراً أنه "لم يكن أحد يتصور السرعة القياسية التي سقطت بها الحكومة الأفغانية".