«زعيمهم سألني سؤالاً مخيفاً للغاية».. ترامب يكشف جوانب من مفاوضاته مع حركة طالبان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن بعض من جوانب المفاوضات التي دارت بينه وبين زعيم حركة "طالبان" العام الماضي، بشأن مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان.

وأعلن ترامب، في لقاء إذاعي مع المذيع هيو هيويت، أنه قام بتهديد زعيم حركة "طالبان"، عبد الغني برادار، في حال عدم تنفيذ وعودهم للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "تحدثت إلى رئيسهم (حركة طالبان)، وقلت له (ستتعرضون لضربة أقوى من أي بلد وأي شخص أصيب في أي وقت مضى في تاريخ العالم، وسنبدأ بالموقع الدقيق والمدينة بالضبط، وهي هنا)".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "أعتقد أنني كررت اسم بلدته، سيكون هذا أول مكان نبدأ فيه".

وتابع: "بعد ذلك سألني سؤالاً واحداً، وأنا أفضل عدم تكرار هذا السؤال، لأنه سؤال مخيف للغاية، لكنه سألني سؤالا واحدا، وأعطيته الإجابة بنعم".

وأكمل ترامب: "بعد ذلك وبعد الاتفاق على كل شيء، قلت له (حسنا الآن قلت ما كنت سأقوله، دعونا نجري محادثة)، مضيفاً: "قلت له (إننا سوف نغادر بعد 21 عاما، وعندما نغادر أفغانستان ستتركونا وشأننا، وسنغادر بكرامة كبيرة وشرف عظيم، وسنهتم بهذا)".

وأكد ترامب أنه كان سيقوم "بقصف حركة طالبان ويدخلها الجحيم لو انتهكت الاتفاق".

وتأتيي تصريحات زعيم البيت الأبيض السابق يوم الخميس الماضي، قبل وقوع انفجارات خارج مطار كابل.

والعام الماضي، توصل ترامب إلى اتفاق مع حركة طالبان، وافق فيه على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو 2021 والإفراج عن 5000 من سجناء الحركة.

كما تعهدت "طالبان" في الاتفاق أنها لن تسمح بأن تجعل أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية، وستطلق سراح 1000 من أسراها.