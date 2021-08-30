شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لزغلول النجار تنفى خبر وفاته المنتشر عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للدكتور زغلول النجار عالم الجولوجيا ما أسمته "تنويه هام جدا !!" نفت خلاله وفاة النجار.

وقالت الصفحة، أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة عن الدكتور زغلول النجار، وهو بحمد الله بخير وعافية، علماً أن هذه هي صفحة الدكتور زغلول النَّجار الرسميّة و الوحيدة على الفيسبوك.