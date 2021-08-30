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الصفحة الرسمية لزغلول النجار تنفى خبر وفاته المنتشر عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للدكتور زغلول النجار عالم الجولوجيا ما أسمته "تنويه هام جدا !!" نفت خلاله وفاة النجار.

 

وقالت الصفحة، أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة عن الدكتور زغلول النجار، وهو بحمد الله بخير وعافية، علماً أن هذه هي صفحة الدكتور زغلول النَّجار الرسميّة و الوحيدة على الفيسبوك.

 

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مفى خبر وفاة الدكتور زغلول النجار 

4d5aba98-6b0c-47aa-8aa0-c6edaf662824الخبر الخاطئ المنتشر عبر السوشيال ميديا 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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