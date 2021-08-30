شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تتداول وفاة الدكتور زغلول النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وفاة الدكتور زغلول النجار باحث الجيولوجيا عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

ولد الدكتور زغلول النجار في نوفمبر 1933.

ودرس النجار في كلية العلوم جامعة القاهرة وتخرج منها سنة 1955 بمرتبة الشرف، وكُرِّم بالحصول على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض وهو زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية وعضو مجلس إدارتها، وأحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.