شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات هامة بقطاع الطرق فى جنوب سيناء العام الجارى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي خطة التنمية للعام المالي الحالي 2021/2022 أولوية خاصة بسيناء، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بإحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8 % ( 5.1 مليار جنيه ). ويلاحظ استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9 % ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين. وفي هذا الصدد نستعرض أهم برامج المشروعات المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة في قطاع النقل والتخزين :