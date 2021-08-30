"الصفافير" و5 اتهامات.. "شادي سرور" إلى الأسفلت بعد 20 شهرًا من الحبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بعد مرور 20 شهرًا على حبسه احتياطيًا، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل اليوتيوبر شادي سرور على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي محطات "سرور" حتى ضبطه ثم الإفراج عنه في التقرير التالي..

متابعون بالملايين

بدأ شادي سرور البالغ من العمر 26 عامًا تعلم صناعة الأفلام من خلال الإنترنت عام 2012، وحقق شعبية كبيرة عبر Youtube، من خلال فيديوهات قصيرة ساخرة، صنعها ومثل بها حتى باتت قناته على الموقع صاحبة المركز الرابع من حيث معدلات التصفح والمشاهدة على مستوى الشرق اﻷوسط.

يتابع شادي سرور على قناته الرسمية بموقع " يوتيوب" قرابة 6.5 مليون شخص، وحققت قناته التي أنشأها في نوفمبر 2013 نحو مليار و635 مليون مشاهدة منذ انطلاقها.

ترك الإسلام

في فبراير عام 2019، نشر اليوتيوبر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن من خلاله تركه للإسلام قائلا: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا".

لكن الفيديو أثار ضجة واسعة إلى الحد الذي جعل والدته تبكي بسبب ما فعله ليعتذر للجميع مرة أخرى قائلا: "أنا لما نزلت بوست وقلت سبت الإسلام أنا فعلاً سبت الإسلام بتاعكم ده أنا ماليش دعوة بيه، ده إسلام مش إسلام ده شر وهمجية مالوش علاقة بعبادة ربنا وفعل الخير تماماً".

القبض على اليوتيوبر الشهير في المطار

في 24 ديسمبر 2019، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شادي سرور أثناء عودته من الخارج، والذي سبق وتضامن مع دعوات الإخواني الهارب معتز مطر في حملة "اطمن أنت مش لوحدك" التي أطلقها في مارس 2019.

حبس بـ5 اتهامات

أمرت النيابة بحبس اليوتيوبر الشهير 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 والتي تضمنت عددًا من النشطاء والصحفيين بينهم إسراء عبدالفتاح وماهينور المصري وعبدالناصر إسماعيل وغيرهم (أخلي سبيلهم) وكذلك تضم حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد (ما زالوا محبوسين احتياطيًا).

نسبت النيابة لـ "سرور" 5 اتهامات؛ ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

الإفراج عن شادي سرور

أعلنت مجموعة الحوار الدولي، إنهاء إجراءات الإفراج عن (زياد أبو الفضل - شيماء سامي - شادي سرور) ضمن الجهود الإنسانية والقانونية التي تبذلها الهيئة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية.