في ذكرى أديب نوبل.. متحف نجيب محفوظ مجانا لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا باستقبال زوار متحف نجيب محفوظ مجاناً، ابتداء من اليوم الاثنين لمدة أسبوع، بمناسبة الذكرى الخامسة عشر على رحيل أديب مصر الكبير "نجيب محفوظ".

وصرح الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن الصندوق بصدد إقامة العديد من الفعاليات، تبدأ في الثانية ظهر غد الثلاثاء، بتدشين مكتبة "أدباء نوبل" بحضور آنا ميلينا منيوس سفيرة كولومبيا بالقاهرة، والتي تقوم بإهداء المتحف أعمال أديب نوبل الكولومبي "جابريل جارثيا ماركيز"، كنواة لمكتبة تضم أعمال الأدباء الحاصلين علي جائزة نوبل في الآداب، حيث يتم إهداء (26) عملاً لماركيز منهم 10 أعمال مترجمة للعربية والبقية باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

كما يفتتح معرض للكاريكاتير بعنوان "نجيب محفوظ بعيون الكاريكاتير" بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويضم "40" لوحة كاريكاتورية من مختلف دول العالم، إشراف الفنان فوزي مرسي ويستمر المعرض حتي الخميس 9 سبتمبر.