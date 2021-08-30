جامعات سودانية وروسية.. نقابة الأطباء ترد على 11 استفسارًا مهمًا لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ردَّ الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، على استفسارات طلاب الثانوية العامة بخصوص كليات الطب الأجنبية، بعد قرار النقابة بتعديل نظام قيد خريجي طب الجامعات الأجنبية خارج مصر؛ خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء ماراثون الثانوية العامة وبدء تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى والثانية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أعلن أمس الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية.

وجاءت الدرجات على النحو التالي: الطب 372 (90.73%)، طب الأسنان 370 (90.24)، العلاج الطبيعي 364 (88.54)، الصيدلية 363 (88.53%).

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وشملت الاستفسارات:

1- هل هذا القرار يسري على كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي أيضا؟

هذا قرار الجمعية العمومية للأطباء البشريين، وبالتالي فهو يسري على كليات الطب البشرى فقط.

2- هل هذا القرار يشمل جميع الدول خارج مصر مثل السودان مثلا؟

نعم، يشمل جميع الدول خارج مصر.

3- هل قرار فرق الـ 5% بالمجموع ينطبق على الحاصلين على الثانوية من خارج مصر أيضا؟

لا حيث أن قرار فرق المجموع 5% خاص بالحاصلين على الثانوية من داخل مصر فقط، ولكن قرار ضرورة دراسة المواد العلمية المؤهلة واعتراف الدولة مانحة الشهادة بالإضافة لكون هذه الكلية يتم معادلة شهادتها بمصر يسري على الجميع.

4- هل القرار سيطبق على الثانوية الأزهرية أيضا؟

نعم، حيث أن لهم نفس الموقف القانوني.

5- هل الحاصلين على شهادات طب من خارج مصر يتم تكليفهم بالعمل الحكومي بمصر ضمن حركات التكليف؟

لا يتم تكليف الحاصلين على شهادة الطب من خارج مصر بحركات التكليف.

6- هل هناك إجراءات معينة لمن درس الطب خارج مصر لكي يقضي سنوات الامتياز داخل مصر؟

النقابة ليست الجهة المختصة بذلك، والسؤال من اختصاص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

7- هل هؤلاء الخريجون الذين سيتم عدم قيدهم بالنقابة، يجوز لهم العمل بالقطاع الخاص أو فتح عيادة خاصة بمصر؟

لا يجوز ممارسة مهنة الطب بمصر سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص دون القيد بنقابة الأطباء واستخراج ترخيص مزاولة المهنة.

وبعض الدول تشترط سنة تحضيرية للغة قبل الالتحاق بدراسة الطب، وبالتالي فإن بعض الطلاب حصلوا على الثانوية بالعام الدراسي 2017-2018 قبل صدور القرار، ثم درسوا سنة تحضيرية باللغة عام 2018-2019، ثم بدأوا دراسة الطب عام 2019-2020، وعليهم إحضار إفادة من الدولة التي يدرسون بها بأن هذه سنة تحضيرية أساسية لدراسة الطب حتى يتسنى قيدهم بالنقابة، بشرط أن تكون سنة حصولهم على الثانوية قبل صدور القرار وأن يكونوا قد درسوا المواد العلمية المؤهلة لدخول كلية الطب، وأن تكون كلية الطب الأجنبية معترف بها بمصر.

8- أنا حاصل على الثانوية من مصر عام 2016 بمجموع 80%، وأنوى الدراسة بطب خارج مصر العام المقبل فهل ينطبق علىَ القرار؟

نعم ينطبق، هذا القرار سيطبق أيضا على كل من بدأ دراسة الطب في العام الجامعي 2019 -2020 وما بعدها مهما كانت سنة حصوله على الثانوية.

9- هل هذا القرار ملزم للمجلس الأعلى للجامعات؟

الجمعية العمومية للأطباء اتخذت قرارها فيما يخص القيد بنقابة الأطباء، وطبقا للقانون فإنه لا يجوز ممارسة المهنة دون القيد بالنقابة.

10- ما هى الجامعات الروسية المعتمدة والمعترف بيها فى مصر؟

المنوط بالإجابة عن هذا السؤال هو المجلس الأعلى للجامعات لأنه جهة معادلة الشهادات الأجنبية، لكن هناك جامعات روسية يتم معادلة شهاداتها منذ سنوات مثل "سمارا – سانت بيترسبورج – كازان – سينشيوف – ألتي – موردوفيا – بتروزافودسك – جومل الحكومية – فولجو جراد" وبرجاء مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة وجود تعديلات من عدمه.

11- نرجو إخطارنا بأسماء كليات الطب البشري الخاصة في دولة السودان والتي تعترف نقابة أطباء مصر ووزارة الصحة المصرية بخريجيها.

المنوط بالإجابة عن هذا السؤال هو المجلس الأعلى للجامعات لأنه جهة معادلة الشهادات الأجنبية، لكن هناك جامعات سودانية يتم معادلة شهاداتها منذ سنوات مثل "الخرطوم – النيلين – أم درمان الإسلامية – الزعيم الأزهري"، وبرجاء مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة وجود تعديلات من عدمه.