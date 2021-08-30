تقديرات أولية: "إيدا" يكلف شركات التأمين الأمريكية نحو 15 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أن الإعصار إيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا وساحل الخليج الأمريكي، يمكن أن يكلف شركات التأمين نحو 15 مليار دولار على الأقل، وذلك وفق تقديرات أولية.

وقال إليس جرينسبان، قائد فريق محللي التأمين في بنك ويلز فارجو، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن شركات التأمين ستدفع تعويضات عن الأضرار التي خلفها الإعصار قد تصل إلى 20 مليار دولار، بحسب مذكرة أرسلت للعملاء أمس الأحد.

وترى بلومبرج أن بعض العواصف الماضية التي ضربت سواحل الولايات المتحدة، بما في ذلك إعصار كاترينا، خلفت أضرارا جسيمة لم تكن واضحة إلا بعد أيام من وصولها إلى اليابسة، ولهذا فإن التقديرات المبكرة تخضع لتعديلات كبيرة.

ويقول مارك دويل من مؤسسة (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) للاستشارات المالية إن الحديث عن تعويضات بقيمة 20 مليار دولار هي نقطة انطلاق جيدة، لكنه حذر من أن خسائر الطاقة لا تزال غير معروفة، وقد يكون هناك المزيد من الأضرار الداخلية، مشيرا إلى أن الفشل في تقييم الأضرار قد يحدث أحيانًا بعد فترة من الضربات الأولى للإعصار.

وأضاف دويل في مذكرة للعملاء اليوم الإثنين أن "الرياح تستمر في الهبوب وتستمر مستويات المياه في الارتفاع".

وأوضح "قد يمر بعض الوقت قبل أن تتضح الصورة الكاملة لخسائر شركات التأمين، ولكن في هذه المرحلة، لا نتوقع خسارة "أسوأ حالة"، على الرغم من أننا نتوقع خسائر كبيرة يمكن أن تؤثر على أسعار التأمين.