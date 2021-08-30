تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية| قائمة بالجامعات وطريقة تسجيل الرغبات بالرابط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم الاثنين، اجتماعًا لإقرار الحدود الدنيا للقبول في الكليات للعام الدراسي 2021.

وتشمل قائمة الجامعات الخاصة كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة في الجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح.

وعلى الطالب الراغب في الانضمام تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ثم يقوم بإدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب ، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

أما الجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية، مضافًا إليه مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، من خلال الرابط: اضغط هنا

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