الصين تحدد 3 ساعات فقط في الأسبوع للعب الألعاب الإلكترونية لمن دون الـ18 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه لن يتم السماح للقُصر في الصين إلا بقضاء ثلاث ساعات في الأسبوع في لعب الألعاب الإلكترونية.

أدخلت السلطات قواعد جديدة تنظم بشكل صارم ة الزمن والمدة التي يمكن للأفراد دون الـ18 عامًا الانخراط فيها في هذه التسلية التي تحظى بإقبال هائل .

ووفقا للقواعد أصبح من المسموح الآن قضاء أمسيات أيام الجمعة بين الثامنة والتاسعة مساء بينما يمكن قضاء ساعة في اليوم في أي وقت في نهاية الأسبوع وفي العطلات العامة.

تشدد القواعد الجديدة شروط التسجيل وهي نهدف لضمان أن من يقومون بالولوج إلى الخدمات الإلكترونية يستخدمون هوياتهم الحقيقية .

يذكر أن مقدمي الألعاب الإلكترونية تحتم عليهم بالفعل تنظيم خدماتهم بشكل صارم في الصين، جراء مخاوف حكومية من إهدار الشباب الكثير من الوقت والإصابة بالإدمان.

وقبل إدخال القواعد الجديدة، كانت ممارسة الألعاب الإلكترونية مسيطر عليها بالفعل على نحو صارم ، حيث لم يكن مسموحا للقصر سوى قضاء ساعة ونصف الساعة في أيام الأسبوع وما يصل إلى ثلاث ساعات في أيام العطل الرسمية.

وفي وقت لاحق اليوم، أشارت بكين إلى أن جهودها لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة سوف تستمر.

وقالت لجنة عليا برئاسة الرئيس شي جين بينج إن الجهود التي تمت للحيلولة دون "التوسيع غير المنظم لبعض شركات المنصات" كانت ناجحة بينما تعهدت أيضا "بمزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ" في وضع السياسات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن شينخوا.

وأضافت بلومبرج نقلا عن شينخوا أن شي قال أيضا خلال اجتماع اللجنة إن سياسات مكافحة الاحتكار تعد أحد شروط تحسين الاقتصاد الصيني.