القبض على جامعة تبرعات لداعش في ألمانيا

وبحسب تصريحات سابقة، يتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الرجل بأنه لعب «دورا مركزيا في جمع أموال في ألمانيا لصالح داعش»، وحول أموالا إلى سورية ولبنان عدة مرات. وفي نهاية أبريل الماضي، أصدر الادعاء العام مذكرة اعتقال ضد الرجل، الذي تم القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الحدود الألمانية-السويسرية.
ويُشتبه في أن المعتقلة حاليا كانت معنية بالاتصال بنساء داعش على وجه الخصوص.
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