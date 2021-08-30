القبض على جامعة تبرعات لداعش في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة في ولاية بافاريا للاشتباه في جمعها أموالا لصالح تنظيم داعش الإرهابي. وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه أنه تم القبض على الألمانية بناء على أمر اعتقال في مدينة جيريتسريد ويشتبه الادعاء العام في أن المرأة، التي لم يُكشف عن عمرها، ساعدت محتجزا احتياطيا منذ بداية العام.

وبحسب تصريحات سابقة، يتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الرجل بأنه لعب «دورا مركزيا في جمع أموال في ألمانيا لصالح داعش»، وحول أموالا إلى سورية ولبنان عدة مرات. وفي نهاية أبريل الماضي، أصدر الادعاء العام مذكرة اعتقال ضد الرجل، الذي تم القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الحدود الألمانية-السويسرية.

ويُشتبه في أن المعتقلة حاليا كانت معنية بالاتصال بنساء داعش على وجه الخصوص.