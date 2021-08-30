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اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس المستجد وبها عدة تحورات لكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.
ووفقا لبحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد، فالسلالة الجديدة، والمعروفة باسم (سي.1.2) رُصدت للمرة الأولى في مايو الماضي وانتشرت الآن في أغلب مناطق جنوب أفريقيا وفي سبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.
وتحتوي هذه السلالة الجديدة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة لكنها ظهرت بمزيج مختلف. ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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