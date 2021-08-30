فرنسا تطبق قواعد جديدة على العمال بشأن كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت فرنسا، اليوم الاثنين، تطبيق قواعد جديدة على العمال بشأن فيروس كورونا المتسجد.

وبات يتعين على نحو 1,8 مليون عامل في فرنسا، لكي يسمح للدخول إلى مقرات عملهم، إثبات أنهم تلقوا اللقاح المضاد للفيروس أو تماثلوا للشفاء من الفيروس أو خضعوا لاختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية، وذلك مع دخول قواعد أكثر صرامة حيز التنفيذ.

وتشمل القطاعات المعنية بتطبيق هذه القواعد، الوظائف التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، مثل العاملين في دور السينما والمكتبات والمتاحف ومراكز التسوق.

وتطالب القواعد الجديدة أرباب الأعمال بالتحقق من وضع موظفيهم. وستكون عقوبة من لا يلتزم بالقواعد أو يتجاهلها أن تتم إعادته إلى المنزل بدون راتب، إلا أن الحكومة دعت إلى التساهل خلال الأسبوع الأول من تطبيق هذه القواعد.

يذكر أن فرنسا ليست جديدة على تطبيق مثل هذه القواعد في أماكن العمل، حيث تم فرض تلك القيود لمن يذهبون إلى المقاهي والمطاعم ودور السينما وكذلك للرحلات الطويلة في القطارات والطائرات، وكان ذلك منذ ثلاثة أسابيع.

وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن 71,1% من سكان فرنسا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، في حين تلقى 62,7 % التطعيم كاملاً بجرعتي اللقاح.