العراق ينفذ حكم الإعدام في 6 أشخاص أدينوا بالإرهاب

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نفذت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام شنقاً بحق ستة عراقيين، ثلاثة منهم أدينوا بـ«الإرهاب»، والثلاثة الآخرون بتهم جنائية، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وأعدم الرجال الستة في السجن، الذي يعرف باسم «الحوت» في مدينة الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعدما صادق رئيس الجمهورية على تنفيذ الحكم.

وهذه رابع عملية إعدام تنفذ هذا العام. وتأتي بعد إعدام ثلاثة آخرين مدانين بتهمة «الإرهاب» في الثالث من مارس الماضي.

وأعدم خمسة بنفس التهمة في فبراير، كما أعدم ثلاثة شنقا في أواخر يناير عقب هجوم انتحاري مزدوج في بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

كذلك، نفذت السلطات العراقية في نوفمبر الماضي حكم الإعدام في21 مداناً آخر بـ«الإرهاب».

قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس، إن ما لا يقل عن ثلاثين عملية إعدام نفذت خلال العام الماضي.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش المتشدد في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات لأحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفَّذ إلا بحق عدد قليل منهم لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام.

وكشفت السلطات العراقية قبل أشهر أن لديها موافقات بتنفيذ أكثر من 340 عملية إعدام في حق مدانين بتهم «ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية».